Lavender Cubic Zirconia & Rose Goldtone Tiara Ring Set. Finish your look in twinkling opulence with this ring set offering a tiara design that stacks together and lavender cubic zirconia for a soft pop of color. Includes two lavender cubic zirconia and rose goldtone rings (two pieces total)0.35'' H eachRose goldtone brass / cubic zirconiaImported