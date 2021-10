Moonstone & Cubic Zirconia Crescent Moon Ring Set. Boasting moonstone and cubic zirconia details, this seven-ring set adds stackable style and a hint of sparkle to your everyday jewelry collection. Includes one filigree marquise, one geometric engraved, one teardrop, one pear-cut, one triangle and moon, one crescent moon and one circle ring (seven pieces total)0.2'' W to 1.02'' WSilvertone copper / moonstone / cubic zirconiaImported