Sofia Jeans by Sofia Vergara Women’s Square Neck Sweater Tank Top

Para nuestra comunidad de habla hispana: Perfecto para lucirlo solo o combinado, este suéter tipo camiseta sin mangas de Sofia Jeans de Sofia Vergara presenta un diseño de punto acanalado. Exclusivamente en Walmart.com. Approx. Model Measurements: Height: 5’8-1/2”, Waist: 25”, Bust: 32”, Hips: 36”/Medidas aproximadas de la modelo: estatura: 5'8-1/2"; cintura: 25"; busto: 32"; caderas: 36" Model featured is wearing size S/La modelo viste una talla pequeña (S) Square neckline/Escote cuadrado Sleeveless; shoulder straps/Sin manga; con tirantes Ribbed knit body/Tejido de punto acanalado 37% Nylon/35% Recycled Polyester/25% Acrylic/3% Spandex/37% nailon; 35% poliéster reciclado; 25% acrílico; 3% licra Machine washable/Lavar a máquina Imported/Artículo importado Sofia Jeans by Sofia Vergara Women’s Sweater Tank Top Sofia Jeans by Sofia Vergara. There's something about the cultural mix, sexiness, and energy of these clothes that makes you feel confident—wear something you absolutely love.