Features of the KEEN Youth Kootenay III Mid WP Boot Waterproof leather Upper Adjustable tarsal strap for a secure Fit Fleece lining for warmth Thermal heat shield insole captures warmth Higher-traction rubber Outsole Keen. dry waterproof, breathable membrane Keen.warm Insulation rated to -4°F/-20°C Eco anti-odor for natural odor control PFC-free, durable water repellent Slip-on design for easy on and go